TS – Pazza idea Toro: Cairo sogna Sensi, ma l’Inter dice no. Si riaccende la pista Vecino

La dirigenza del Torino è a caccia di un centrocampista da regalare a Giampaolo in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Tuttosport, il sogno per la finestra invernale di calciomercato è Stefano Sensi ma l’Inter difficilmente lo lascerà partire, anche perché Conte punta molto su di lui.

Lobokta e Duncan sono obiettivi più raggiungibili, ma nei prossimi giorni si potrebbe riaccendere il discorso Vecino con l’Inter: il Torino potrebbe mettere sul piatto Izzo, ma bisognerà fare i conti anche con la concorrenza di West Ham e Aston Villa dalla Premier League.

