SM – Gagliardini e Ranocchia in cambio del Papu Gomez. L’Inter studia l’operazione: ecco la formula

Non sarà un mercato di spese folli: l’ha chiarito ieri il presidente Steven Zhang nell’incontro svolto in teleconferenza con la dirigenza dell’Inter ed il tecnico Antonio Conte. Questo perché la pandemia ha colpito duramente le casse dei club, ed a complicare la situazione si è aggiunta la questione legata allo stop al Decreto Crescita, che rischia di rallentare ulteriormente i piani della società.

Per questo motivo la rottura fra l’Atalanta ed il Papu Gomez può rappresentare quella opportunità di mercato che tanto cercano dalle parti di Viale della Liberazione. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini sembra deciso nell’esclusione dell’argentino, con la società che quindi rischia di trovarsi costretta alla cessione.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, lo scenario che si starebbe aprendo è quello di uno scambio con l’Inter, che vedrebbe Roberto Gagliardini ed Andrea Ranocchia muoversi in direzione Bergamo. La formula sarebbe quella dello scambio di prestiti, che renderebbe questa un’operazione a costo zero.

Per l’attacco, invece, torna di moda il nome di Graziano Pellé, che tanto bene ha fatto con Conte in Nazionale e che da anni gioca in Cina. Le politiche messe in atto dal paese asiatico, che puntano a ridurre gli stipendi dei calciatori, potrebbero portare ad un ritorno in Italia. Da questo punto di vista la formazione nerazzurra sarebbe destinazione gradita, visto anche il feeling con il tecnico.

