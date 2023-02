Inter, si lavora per il post Skriniar in estate: Pavard in pole

I nerazzurri non perdono tempo

Pietro Magnani

L'Inter, in attesa di capire come comportarsi con Skriniar nei prossimi mesi (ieri lo slovacco non si è nemmeno degnato di andare allo stadio), deve necessariamente iniziare a pensare a come sostituirlo. Anche perché la difesa in questa stagione è stata spesso fin troppo traballante.

Secondo Corriere dello Sport il principale indiziato a vestire nerazzurro in estate potrebbe essere Pavard, terzino e braccetto di difesa a 3 del Bayern Monaco. Il francese ha un contratto con i bavaresi fino al 2024, ma ha già espresso la sua volontà di cambiare aria. E certamente l'arrivo di Cancelo non lo aiuterà a cambiare idea, anzi.

Su di lui a giugno potrebbero concentrarsi gli interessi di diverse big europee, ma l'Inter non vuole farsi trovare impreparata e potrebbe spingere con forza sull'obbiettivo. Non è poi da escludere un doppio colpo di una certa rilevanza in difesa, visti anche i possibili addii di De Vrij, in scadenza, e Acerbi, solo in prestito. Perciò occhio anche al giovane Djalò, ormai pallino della dirigenza nerazzurra.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Pavard è un profilo molto interessante. A 27 anni è nel pieno della maturazione calcistica e potrebbe portare anche grande esperienza internazionale in casa nerazzurra. All'occorrenza poi lo si potrebbe sfruttare alla Darmian, sia come esterno che come centrale. Tuttavia all'Inter serve qualcuno di più solido, un centrale vero. Darmian sta giocando in maniera straordinaria anche da adattato, ma non si può pensare di vivere una stagione intera senza una difesa titolare composta da centrali di ruolo.

Ok la duttilità, ok il reinventarsi. Ma alla lunga la poca familiarità col ruolo viene sempre a galla. Ai nerazzurri Pavard può servire eccome, ma poi servirà necessariamente anche almeno un centrale di peso e di ruolo. E siamo sicuri che il giovane Djalò possa essere, al momento, molto più di una costosa scommessa?