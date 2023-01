L’Inter attende il PSG: oggi l’offerta per avere subito Skriniar

Il mercato invernale si avvicina alla chiusura e forse anche l'avventura di Skriniar all' Inter ha le ore contate. Infatti, potrebbe arrivare oggi l'offerta del Paris Saint-Germain per portare il difensore subito in Francia.

La rottura in questo modo fa male, ma è inevitabile . L'Inter e Skriniar non possono più sostenere il peso di rimanere insieme nei prossimi mesi. Specie dopo che il rapporto è precipitato nelle ultime settimane.

Tuttavia, gli affari si fanno in due, e non è detto che il PSG voglia sborsare i 20 milioni di euro richiesti dai nerazzurri. D'altronde, il giocatore potrebbe essere comunque loro a giugno, a parametro zero. Inevitabili ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Di sicuro, l'addio di Skriniar in questo modo fa ancora più male al popolo interista.