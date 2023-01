Marotta su Skriniar: “Non esistono più bandiere. Noi e tifosi non gradiamo”

COPPA ITALIA - "Molto importante, per rispetto della storia di questo club bisogna essere protagonisti in tutte le competizioni. Siamo i campioni in carica, dobbiamo onorare l'impegno nel migliore dei modi".

SKRINIAR -"Normale che il mondo del calcio subisce evoluzioni e cambiamenti frequenti, non si può più immaginare che nei club esistano le famose bandiere. Normale che esistano dinamiche tali per cui i giocatori frequentemente cambiano maglia, dobbiamo abituarci a questo tipo di calcio che sicuramente è lontano da quello romantico. Non è quello che gradiamo noi e i nostri tifosi, ma abbiamo a che fare con dei professionisti. Skriniar ha fatto una scelta e dobbiamo rispettarla, ma siamo sicuri che saprà dimostrare nei fatti in questi sei mesi di essere all'altezza del ruolo e dimostrare di meritare la maglia che sta indossando".