Inter-Atalanta, le formazioni UFFICIALI: torna la LuLa, pugno duro con Skriniar

Mancano ormai pochi minuti al calcio di inizio di Inter-Atalanta, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda le scelte appena comunicate dai due allenatori, Inzaghi ha deciso di affidarsi al ritorno dal primo minuto della LuLa in attacco, escludendo invece dai convocati Milan Skriniar. Serata di riposo per Alessandro Bastoni, mentre Gosens viene rilanciato tra i titolari. In attesa di seguire la sfida, ecco le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta: