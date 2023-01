Inter-Atalanta, Inzaghi: “Esclusione Skriniar? Scelta mia. Lukaku mi è piaciuto molto”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo la qualificazione centrata in Coppa Italia

Antonio Siragusano

L'Inter vince e convince contro una delle squadre più in forma del campionato come l'Atalanta. Partita preparata con grande attenzione e intelligenza da Simone Inzaghi che centra l'ennesima semifinale si riconferma grande maestro di coppe. Proprio l'allenatore nerazzurro ha commentato la qualificazione incassata questa sera davanti al pubblico di San Siro al termine dell'incontro ai microfoni di Mediaset.

SEMIFINALE - "Ci tenevamo tantissimo perché questo trofeo l'abbiamo vinto l'anno scorso e l'avevamo preparata nel migliore dei modi. Abbiamo fatto una grandissima gara, sempre in controllo e concentrati, contro un avversario di grande valore che ha trovato una grande Inter".

SKRINIAR -"Oggi ho deciso di escluderlo per lasciarlo tranquillo, ma con lui non c'è nessun problema. E' serio e professionista, si allena nel migliore dei modi. Di volta in volta sceglierò di utilizzarlo come e quando".

DARMIAN -"Il ragazzo già l'anno scorso in qualche partita l'aveva fatto nel migliore dei modi. Giocatori come Darmian o D'Ambrosio danno un grandissimo vantaggio ad un allenatore. Matteo ha sempre dato un grande contributo, si merita tutto quello che ha ricevuto stasera".

ACERBI -"Lo conoscevo, un ragazzo concentrato, lavora tantissimo, può giocare centrale o terzo. Ma parlare di Acerbi è riduttivo stasera, tutti hanno fatto molto bene".

BILANCIO ALL'INTER -"Parlano i fatti e parla il campo, sappiamo di essere l'Inter. So da allenatore che dobbiamo fare sempre partite di questo genere, ma non è facile riuscirci in tutte le competizioni. Questa semifinale volevamo centrarla a tutti costi e volevamo dare una bella soddisfazione ai nostri tifosi. Non dimentichiamo che il nostro avversario veniva da un ottimo momento".

LUKAKU -"Bene, stasera mi è piaciuto molto. Più passava il tempo e più andava meglio, per come lo vedo lavorare sono molto contento. Migliora di partita in partita, poi chiaramente ogni volta devo fare delle scelte. Oggi sono partiti lui e Lauti, Dzeko ha giocato sabato, Correa sta ritrovando condizione con ottimi allenamenti".