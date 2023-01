Dall’Inghilterra: sondaggio Inter per Maguire

C'è anche "mister 87 milioni" nella lista dei nomi accostati all' Inter nelle ore frenetiche del caso Skriniar. In attesa dell'offerta giusta per lasciar partire lo slovacco verso Parigi infatti, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili con cui sostituirlo e dall'Inghilterra rilanciano anche l'idea Harry Maguire.

Secondo il Daily Mail ci sarebbe stato un contatto con cui l'Inter avrebbe chiesto al Manchester United il prestito del difensore inglese classe 1993. Pur indossando la fascia di capitano, Maguire è tutt'altro che un inamovibile per Ten Hag. Nel 2023 solo una volta è partito da titolare e le voci sul suo futuro lontano da Manchester si fanno sempre più insistenti. Per il momento però, stando allo stesso tabloid inglese, il centrale vuole rimanere in Red fino all'estate quando valuterà con più calma il suo futuro.

Nonostante l'ironia per i tanti errori commessi dal difensore più pagato di sempre, Maguire rimane un buon calciatore che anche al Mondiale non ha sfigurato. Per caratteristiche può far bene in Serie A, anche se l'adattamento al campionato italiano e soprattutto alla difesa a 3 non sono così semplici in breve tempo. Ti consigliamo di seguire gli aggiornamenti su Skriniar e il sostituto in diretta qui.