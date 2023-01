Mercato – L’Inter va su Demiral: nome caldo per sostituire Skriniar

Il difensore non è un titolarissimo per Gasperini

Merih Demiral è il nome caldo in entrata per il mercato dell'Inter in questo momento. In attesa dell'offerta del PSG per Skriniar, la dirigenza nerazzurra si è mossa sul difensore dell'Atalanta in maniera concreta.

Classe 1998, arrivato a Bergamo nel 2021 e riscattato dalla Juventus per 20 milioni di euro la scorsa estate, Demiral starebbe scalando rapidamente posizioni nella lista dei nomi seguiti dall'Inter per sostituire Skriniar. Operazione non semplice, ma contatti in corso.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Tra i profili in Serie A, quello di Demiral è uno dei più interessanti. Ancora giovane ma già con una buona esperienza, per caratteristiche fisiche e tecniche è un calciatore che alla difesa dell'Inter manca, tra agonismo e buona rapidità. All'Atalanta nel 2023 non è un titolarissimo, ma comunque un elemento importante visto lo stop di Palomino. Sperando di risolvere in fretta la questione Skriniar, Demiral sarebbe un buon innesto che conosce già la difesa a 3 e la Serie A, anche se probabilmente agisce meglio da centrale nella zona di de Vrij e Acerbi.