Dal Belgio: gli occhi dell’Inter su Zeno Debast. Osservatori in azione

Secondo il portale locale un osservatore dell'Inter avrebbe assistito alla sfida tra Anderlecht e Anversa nella quale Debast ha particolarmente impressionato. L'idea, va detto, è da tenere in considerazione per l'estate: oggi l'Anderlecht non vuole privarsene. La valutazione si aggira attorno agli 8 milioni di euro .

Profilo molto interessante, quello di Debast. Già tre presenze in Nations League con la nazionale maggiore che lo sta testando per dare il via alla nuova era della difesa, alle prese con un difficile ricambio generazionale. Ottime doti fisiche (è alto un metro e 91), buona qualità tecnica. In Belgio sono convinti che l'Anderlecht non potrà tenerlo a lungo: per il potenziale che ha fatto intravedere è chiaro che presto farà il salto in un campionato di prima fascia. Vedremo se all'Inter, che in difesa ha bisogno di forze fresche.