Dalla Spagna – L’Inter su Fekir: sfida a Liverpool e Rennes per il talento del Betis

L’Inter è al lavoro sul mercato per cercare i giusti rinforzi da regalare a Conte in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo gli occhi anche su Nabil Fekir, centrocampista francese del Betis.

L’ex Lione piace anche a Liverpool e Rennes, al momento il club spagnolo non ha ricevuto nessuna offerta. Fekir è arrivato al Betis nel 2019 per un costo di 19,75 milioni di euro più 10 di bonus e ha un contratto in scadenza nel 2023. L’Inter resta alla finestra.

