Miglior giocatore slovacco 2020, Skriniar: “Merito dei miei compagni. Ora voglio vincere con l’Inter”

Milan Skriniar sta vivendo un momento d’oro. Dopo essere tornato al centro della retroguardia dell’Inter di Conte, il difensore è stato eletto ieri sera come miglior giocatore slovacco del 2020.

Intervistato ai microfoni di Sportinak.sk, Skriniar ha commentato così il riconoscimento: “Sono molto contento, ma questo premio non è merito solo mio. Non lo avrei vinto senza i miei compagni dell’Inter o in Nazionale. Devo continuare a lavorare e andare avanti. La scorsa scorsa non è stata perfetta, poi sono riuscito ad ottenere più spazio nell’Inter. Ora spero di poter vincere con l’Inter e con la Nazionale e voglio essere sempre importante per la mia squadra”.

INTER SU FEKIR: OCCHI SUL TALENTO DEL BETIS >>>