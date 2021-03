Rivoluzione Diritti Tv, la Serie A sbarca su DAZN per il prossimo triennio. Anche l’Inter vota a favore

Rivoluzione radicale per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021/2024: a trasmettere le partite del massimo campionato sarà DAZN, che in partnership con Tim ha superato la concorrenza di Sky. A riferirlo è l’edizione online de La Repubblica, secondo cui a favore di questa opzione si sarebbero espressi Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Spezia, Torino e Udinese.

A favore di DAZN, dunque, 16 club, che hanno permesso di superare il quorum fissato per quattordici: l’emittente trasmetterà tutte le 10 gare di ogni giornata, di cui 7 in esclusiva. Resta da assegnare il restante pacchetto riguardante 3 partite in co-esclusiva: da questo punto di vista la favorita appare Sky, che in ogni caso sembra pronta a fare ricorso.

