Romano svela su Cancelo: Inter all’assalto, Barça freddo. C’è un solo vero nodo

Le voci, i dubbi e le mezze verità degli ultimi giorni vengono spazzate via tutte insieme. Fabrizio Romano fa chiarezza totale sul futuro di João Cancelo: l’Inter non ha alcun ripensamento, tantomeno dubbi, anzi. Il club nerazzurro ha scelto Cancelo, lo vuole e sta spingendo forte per chiudere l’operazione il prima possibile. Il vero punto, però, non è a Milano. È nella decisione finale del giocatore.



Le parole del giornalista: “Voglio fare il punto su Cancelo, soprattutto sulle sensazioni delle ultime ore e posso dirvi che quello che vi ho raccontato negli ultimi giorni lo confermo al 100%. Oggi qualcuno mi chiedeva se è vero che l’Inter non è convinta di Cancelo, in particolare Ausilio. Vi garantisco che questo non è il caso: se non dovessere andare all’Inter sarebbe una scelta del giocatore, non dell’Inter che ha scelto Cancelo e vuole Cancelo. L’Inter sta andando molto forte su questa operazione. Anche Cristian Chivu ha approvato e c’è la volontà di chiudere quanto prima, non vuole portarla a metà/fine gennaio. Sta spingendo molto forte“.

LA POSIZIONE DEL BARCELLONA – Sullo sfondo resta il Barcellona, ma al momento senza una vera accelerazione: “Nelle ultime 24 ore il Barcellona, nonostante gli ottimi rapporti con Jorge Mendes, agente del giocatore, non è convintissimo. Flik in conferenza stampa ha detto di aver bisogno di un giocatore in più in difesa, ma l’intenzione è più prendere un centrale che non un esterno destro. Discorso tecnico oltre che economico. Il club ha parlato con Mendes e ha preso informazioni, ma non ha scelto di procedere e l’Inter sta approfittando di questo per spingere. Ma è Cancelo che deve dare l’ok per procedere“.