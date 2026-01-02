Inter, subito esame Bologna: Chivu apre il nuovo anno

Il Bologna sarà il primo avversario dell’Inter del 2026. La squadra di Italiano ha eliminato i nerazzurri dalla Supercoppa italiana ai rigor e ora le due formazioni si ritroveranno faccia a faccia nella gara che chiuderà la diciottesima giornata di campionato. Appuntamento a San Siro domenica 4 gennaio alle ore 20:45.

Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti sabato 3 gennaio alle 14:00. Prima conferenza stampa dell’anno per il tecnico nerazzurro che si terrà al BPER Training Centre di Appiano Gentile. La società ha comunicato che l’evento sarà trasmesso in diretta attraverso i canali ufficiali del club.

Una vigilia che permetterà di esaminare i temi della sfida e le condizioni della squadra dopo la pausa per le festività con l’Inter che torna in campo da prima in classifica.