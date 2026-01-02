Acerbi nella trattativa con l’Al-Hilal, l’Inter può ottenere un indennizzo

La permanenza di Francesco Acerbi all’Inter fino a giugno non è affatto scontata. Il difensore è finito nei discorsi tra il club nerazzurro e l’Al-Hilal, con i due club che stanno valutando diversi scenari di mercato.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il discorso relativo al possibile arrivo di Joao Cancelo è parallelo ad una possibile cessione di Acerbi. Il centrale, molto apprezzato da Simone Inzaghi, potrebbe dunque lasciare Milano già durante questa sessione invernale. La trattativa resta aperta e le società stanno valutando tutti i dettagli dell’operazione. Nonostante il contratto in scadenza a fine stagione, l’eventuale trasferimento immediato comporterebbe un compenso economico per i nerazzurri.

Ecco le parole dei due esperti di calciomercato: “La situazione Acerbi all’Al-Hilal va tenuta d’occhio. Acerbi ha un contratto in scadenza a giugno quindi l’Al-Hilal dovrebbe pagare un indennizzo, ma è una possibilità che è in piedi, un qualcosa di cui i club hanno discusso e stanno discutendo, quindi è una pista da seguire. Quello di Cancelo e di Acerbi sono due discorsi paralleli e forse quello che riguarda il difensore dell’Inter è stato un po’ sottovalutato a livello mediatico“.

La situazione rimane in evoluzione e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi, con l’Inter che sta già monitorando profili per rinforzare la difesa.