L’Inter guarda al futuro: DOPPIA MOSSA per blindare l’attacco

Se il mercato di gennaio dell’Inter si è già chiuso da diverse settimane con l’arrivo di Buchanan, la dirigenza nerazzurra non è di certo con le mani in mano, e nelle scorse ore ha compiuto due mosse importanti in prospettiva futura.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero prima rifiutato l’interesse della Fiorentina per Valentin Carboni, ritenuto incedibile, anche di fronte a un’offerta di circa 20 milioni di euro. Poi, c’è stato un altro passo decisivo per l’arivo di Mehdi Taremi.

L’Inter, infatti, avrebbe inviato una comunicazione scritta al Porto, che informava della trattativa in corso con l’iraniano. Come scrive sempre la Rosea, si tratta di un atto formale, ma dovuto, che precede le visite mediche e la firma. Il giocatore, d’altronde, ha già detto sì ai nerazzurri e il suo arrivo a Milano è solo questione di tempo.

L’opinione di Passione Inter

L’abilità dell’Inter di programmare e muoversi in anticipo è uno dei motivi per i quali la dirigenza nerazzurra sta riuscendo ad alzare il livello competitivo della rosa, nonostante sul piano economico non ci siano grandi risorse. Un lavoro costante che rimbalza tra presente e futuro. Taremi rappresenta la soluzione immediata a basso costo, mentre Carboni incarna la speranza di avere tra le mani un potenziale campione.