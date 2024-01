Inzaghi CAMBIA l’Inter. GdS:”Ora sa vincere come la Juventus”

L’avvicinamento al Derby d’Italia è ufficialmente iniziato e l’Inter arriverà alla supersfida con la Juventus in testa alla classifica. Ma non solo: le vittorie contro Napoli e Fiorentina, infatti, hanno certificato lo status dei nerazzurri, dando ulteriori certezze al gruppo di Inzaghi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sottolinea come ora l’Inter “sa fare anche la Juventus”, mettendo in luce come ora anche i nerazzurri abbiano imparato a vincere anche le partite “sporche”, quelle dal risultato tirato, nelle quali c’è anche bisogno di soffrire per portare a casa i 3 punti. E a Firenze si è visto bene.

Una crescita importante, frutto del lavoro di Inzaghi, che sembra aver trovato l’equilibrio perfetto, con l’attacco in grado di trovare sempre il gol e la difesa capace id non subite gol per 13 giornate su 22 totali. Sono certezze importanti, soprattutto in vista di un calendario, tra campionato e Champions League, da affrontare con il coltello tra i denti.

L’opinione di Passione Inter

Vincere un campionato è un obiettivo che passa per diversi momenti di una stagione molto lunga. Pensare di vincere giocando sempre alla grande non è logico, specie con un calendario fitto di impegni. Inzaghi lo ha capito e i risultati del suo lavoro si vedono: la sua Inter è in grado di vincere partite di ogni tipo, ma senza snaturare i propri principi. Per lo Scudetto, allora, bisognerà mantenere questa costanza ancora per alcuni mesi.