Inter, il futuro della porta è da RISCRIVERE: ecco cosa cambia

L’addio di Onana la scorsa estate sembrava poter creare un vuoto preoccupante nella porta dell’Inter, con tante discussioni sul suo possibile successore. L’arrivo di Sommer, invece, nonostante lo scetticismo iniziale, ha fatto dimenticare tutto. Il futuro della porta nerazzurra, però, potrebbe tornare in discussione già la prossima estate.

Non tanto per quanto riguarda il portiere svizzero, pilastro della rosa attuale, quanto per i suoi compagni di reparto. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’Inter deve capire quale sarà il futuro di Audero e Di Gennaro.

Il terzo portiere, il cui contratto scade a giugno, ma potrebbe rimanere ancora ad Appiano Gentile. Essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro, il suo profilo potrebbe tornare utile per le liste. Diverso il discorso per Audero: il secondo portiere si è integrato bene nel gruppo, ma il suo riscatto costerebbe all’Inter 7 milioni di euro. Una cifra non irrilevante.

L’opinione di Passione Inter

Visto il ruolo di terzo portiere, la permanenza di Di Gennaro potrebbe essere una scelta logica, per evitare di intervenire ulteriormente tra i pali. Diverso il discorso per Audero: trovare un secondo affidabile non è semplice, ma la cifra per il riscatto è troppo alta. Da capire se sarà possibile ottenere un prezzo più favorevole dalla Sampdoria.