L’Inter ABBASSA i costi: 3 ADDII sicuri a fine stagione

L’Inter è al lavoro per programmare le mosse di mercato della prossima estate. Una strategia che non prevede solo l’acquisto di rinforzi per la rosa attuale, ma anche alcune uscite in grado di liberare spazio salariale. In questo senso, sono 3 i nomi che sono praticamente certi di lasciare i nerazzurri a fine stagione.

Come riporta Tuttosport, si tratta di una tripletta di nomi in scadenza di contratto, per i quali non è previsto il rinnovo: Juan Cuadrado, Alexis Sanchez e Davy Klaassen. Nessuno dei tre è riuscito a trovare grande spazio in questa stagione e il loro addio è praticamente certo.

Con la loro partenza a fine stagione, di fatto, i nerazzurri libereranno lo spazio attualmente occupato dal loro ingaggio, risparmiando e dandosi anche la possibilità di investire quei soldi su altri profili in entrata. Tra quelli più sicuri sembrano esserci i nomi, a parametro zero, di Zielinski e Taremi.

L’opinione di Passione Inter

Se su Klaassen va detto come non ci fossero poi troppe aspettative, da giocatori del calibro di Cuadrado e Sanchez era lecito aspettarsi qualcosa in più. Per il cileno, quantomeno, ci sono ancora questi ultimi mesi di stagione nei quali prova a incidere. Inzaghi sta provando a dargli un po’ di fiducia in più, ma servono risposte concrete.