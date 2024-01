Stefano Borghi, giornalista sportivo e commentatore di DAZN, si è espresso sulle mosse fatte dall’Inter in fase di mercato, durante la trasmissione Taconazo, in diretta su Twitch. Queste le sue parole sul lavoro della dirigenza nerazzurra:

MOSSE DI MERCATO – “Sommer è un portiere forte e che ha una storia eloquente. Credo che anche lì, e sottolineo anche, l’Inter abbia trasformato una potenziale emergenza in un miglioramento. Lo ha fatto lì, lo ha fatto davanti, nel partner di Lautaro. Lo ha fatto anche nel posto che sembrava più irreparabile, ovvero il centrale destro. Perché Pavard è meglio di Skriniar, per fare quel tipo lì di gioco. Quindi è straordinario quello che ha saputo fare e che sta facendo l’Inter.

DIRIGENZA – “Ci sono tante big, anche con potenza di fuoco, che però non possono programmare il futuro, perché manca il tassello dell’allenatore, il tassello del direttore, perché mancano un sacco di cose. Però è un vantaggio che ti costruisci. Perché la dirigenza dell’Inter sta facendo cose straordinarie in una situazione non propriamente comoda a livello di proprietà. Questo è un merito in più secondo me”.