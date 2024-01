Fascia destra da RINFORZARE: due ALTERNATIVE a Buchanan

Tajon Buchanan è stato l’unico colpo dell’Inter per il mercato di gennaio, ma il suo arrivo è stato pensato anche in prospettiva futura, vista la rivoluzione che attendere la fascia destra nerazzurra la prossima estate. Certo l’addio di Cuadrado, è molto probabile, infatti, che anche Dumfries lasci Milano, vista la distanza sul rinnovo. Ecco perché in estate potrebbe arrivare un altro colpo su quel lato del campo.

Come riferito da Tuttosport, in base anche alle risposte che Buchanan darà nei prossimi mesi, i nerazzurri seguiranno due piste differenti. Se il canadese farà vedere di essere già pronto a ricoprire il ruolo di titolare, allora è probabile che i nerazzurri puntino su un profilo più giovane. In cima alla lista dei desideri di Ausilio c’è Emil Holm dell’Atalanta.

Al contrario, se Buchanan mostrerà ancora qualche incertezza, i nerazzurri potrebbero scegliere di andare su un giocatore più esperto, con maggiore spessore internazionale. In questo senso, è da tenere d’occhio la pista che porta Aaron Wan-Bissaka, che ha poco prolungato il suo contratto con il Manchester United.

L’opinione di Passione Inter

Dare giudizi su Buchanan è prematuro, anche perché c’è ancora da attendere per il suo esordio in maglia Inter. Tuttavia, è chiaro come il possibile addio di Dumfries, che nelle ultime settimane sembra essere divenuto anche più marginale per Inzaghi stesso, richiederà delle attente valutazioni per sostituirlo nel modo migliore possibile. Holm sarebbe un profilo intrigante, ma Wan-Bissaka potrebbe dare più certezze immediate. Anche se non va mai dimenticata la presenza di Darmian.