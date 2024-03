Inter in prima fila per il gioiello d’attacco. GdS: “Colpo alla Frattesi”

L’attacco dell’Inter è stato oggetto di discussione negli ultimi giorni e lo sarà anche nella prossima finestra di mercato. I nerazzurri, infatti, sembrano intenzionati a cambiare e ad aumentare le risorse a disposizione di Inzaghi. Ecco perché i dirigenti si sarebbero già mossi concretamente per iscriversi alla corsa per uno dei profili più interessanti in Serie A: Albert Gudmundsson.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è messa al corrente di tutto quello che riguarda il calciatore islandese, praticamente certo di lasciare il Genoa in estate. La valutazione non sarà inferiore ai 30 milioni di euro e la concorrenza sarà ampia e ben attrezzata. Tra le rivali sicure ci sono la Juventus e un paio di club di Premier League, trai quali il Tottenham.

L’Inter, allora, cercherà di scavalcare le pretendenti nelle prossime settimane, provando a incontrare sia l’entourage di Gudmundsson che il Genoa stesso. Secondo la Rosea, l’idea potrebbe essere quella di impostare una trattativa come fu per Frattesi la scorsa estate: prestito oneroso con obbligo di riscatto nella stagione successiva.

L’opinione di Passione Inter

Gudmundsson è sicuramente uno dei talenti che stanno maggiormente brillando in questa stagione di Serie A e andrebbe ad aggiungere qualità che l’Inter non ha attualmente nel proprio reparto d’attacco. La valutazione e la concorrenza, in ogni caso, sono ostacoli importanti, e servirà un grande lavoro delle componenti dirigenziali per mettersi davanti a tutti.