Cosa dice il referto dell’arbitro in merito al caso Acerbi

Nella giornata di ieri, il caso Acerbi si è infiammato ulteriormente con il difensore dell’Inter che ha respinto le accuse di razzismo di Juan Jesus, il quale ha replicato seccamente sul proprio profilo Instagram. Una vicenda da chiare, nonostante quanto riportato dall’arbitro La Penna nel referto della gara di domenica.

Il direttore di gara, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ha raccolto per bene lo sfogo del giocatore brasiliano del Napoli, tanto che nel referto è scritta anche la parola razzista denunciata dallo stesso Juan Jesus.

Tuttavia, rimarrebbero dei dubbi su quanto effettivamente accaduto e sulle effettive parole pronunciate da Acerbi, dal momento che La Penna non ha sentito in prima persona quanto detto dal difensore italiano. Una vicenda non chiara, specie dopo le parole di ieri, che richiederà sicuramente ulteriori indagini.