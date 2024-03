L’Inter pesca dalla Serie A per l’attacco: due nomi nel mirino

Thuram e Lautaro Martinez sono due delle maggiori certezze di questa stagione dell’Inter, ma nelle ultime settimane si sono sollevati ancora più forti i dubbi sulle loro alternative e sulle risorse offensive a disposizione di Inzaghi. Ecco perché la dirigenza nerazzurra non si accontenterà dell’arrivo di Taremi e sta valutando alcuni profili per l’estate.

Secondo il Corriere dello Sport, sono due i nomi principali nel mirino dell’Inter, entrambi provenienti dalla Serie A. Il primo è quello di Albert Gudmundsson del Genoa (rilanciato anche da La Gazzetta dello Sport), mentre l’altro è Giacomo Raspadori del Napoli.

Quest’ultimo in particolare sarebbe il profilo l’ideale secondo la dirigenza come vice-Lautaro Martinez, mentre l’islandese garantirebbe maggiore imprevedibilità e capacità di creare la superiorità numerica. Il problema per entrambi è il prezzo elevato, come potrebbe costringere i nerazzurri a fare cassa prima di investire.

L’opinione di Passione Inter

Gudmundsson e Raspadori sono due profili abbastanza diversi, pertanto la decisione dell’Inter dovrà tenere conto anche delle necessità tecniche di Inzaghi, oltre che delle contingenze economiche. Entrambi, senza dubbio, rappresenterebbero un passo in avanti rispetto alle opzioni attuali alle spalle della coppia titolare.