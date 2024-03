Caso Acerbi: la richiesta del Giudice sportivo alla Procura federale

Novità importante per quanto riguarda il caso Acerbi, accusato da Juan Jesus di averlo apostrofato con epiteti razzisti nel corso di Inter-Napoli. Il Giudice sportivo, infatti, si è pronunciato sulla vicenda, con una richiesta specifica alla Procura federale in seguito alla lettura del referto arbitrale.

Come si legge nel documento, è ritenuto necessario che il caso “venga approfondito da parte della Procura federale”, con anche l’avanzamento della proposta, se ritenuto opportuno, di ascoltare i diretti interessati. Nessuna sanzione, dunque, come era prevedibile, da parte del Giudice sportivo. Ora, servrià un supplemento di indagine per provare a fare chiarezza nelle prossime ore, in merito ai possibili compartmenti discrimantori di Acerbi.