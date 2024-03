Nuovo confronto tra Inter e Acerbi: c’è un doppio obiettivo

La vicenda riguardante Acerbi e le accuse di razzismo di Juan Jesus stanno agitando questi primi giorni di sosta per le nazionali in casa Inter. Il club vuole fare chiarezza sulla vicenda ed è per questo motivo che ci sarà un nuovo confronto con il difensore nelle prossime ore.

Secondo il Corriere dello Sport, l’incontro avverrà già nella mattinata di oggi, anche se i vertici del club hanno già avuto modo di parlare con il giocatore. L’obiettivo del colloquio sarà duplice: ricostruire nel modo più dettagliato possibile quanto accaduto e raccogliere così elementi che potrebbero essere utili per una futura strategia difensiva in merito alla vicenda.