Mercato – Inter, Giroud a gennaio non si muove dal Chelsea: Marotta interessato ma da Londra non lo mollano

La cronaca di mercato su Olivier Giroud, negli ultimi giorni, si è raffreddata: e del resto non potrebbe essere altrimenti per un giocatore che sta ritrovando sempre più spazio nella sua squadra (il Chelsea), della quale, in questo momento, con i suoi gol, rappresenta sempre più un appiglio ai punti ottenuti sul campo, sempre più un’àncora di salvezza per una squadra in un periodo di crisi e con l’allenatore in bilico. Il giocatore, oggi, è sempre più importante per i Blues e sempre meno sul mercato.

A confermare questa versione, oggi, è anche Fabrizio Romano, giornalista, che sul proprio profilo Twitter ricorda come l’Inter sia stata – negli ultimi giorni, nelle ultime settimane – interessata proprio a Olivier Giroud, ma di come il Chelsea non abbia intenzione di privarsene nel mese di gennaio, essendo invece molto più orientato a trattenerlo quantomeno sino a fine stagione. Per adesso – è la sintesi – non si fa nulla.

