Appiano Gentile, Sanchez si allena con la squadra: sempre più vicina la convocazione contro il Crotone

Diciassette giorni dopo, l’agonia pare essere finita: Alexis Sanchez torna ad allenarsi con il gruppo e spinge per una convocazione in vista della gara di domenica prossima contro il Crotone. La notizia è di oggi – secondo giorno di allenamenti ad Appiano Gentile dopo la mini-pausa natalizia – e arriva direttamente dal canale YouTube dell’Inter, che ha condiviso un video con qualche spezzone dell’allenamento odierno. Nel quale, appunto, si vede chiaramente il cileno prendere parte alla seduta con il resto della squadra.

Pare quindi sempre più vicino il rientro del calciatore che proprio diciassette giorni fa usciva dalla partita contro il Cagliari, in Sardegna, con un risentimento all’adduttore che non accennava ad attenuarsi. Sanchez, quindi, corre spedito verso il rientro: domenica prossima potrà essere tra i convocati, il ritorno in campo sarà una conseguenza.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<