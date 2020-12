Gran Galà del Calcio AIC 2020, l’Inter si presenta con un candidato per ruolo: tutti i nomi

Il Gran Galà del Calcio AIC giunge alla decima edizione, anche se quest’anno – causa Covid – non ci sarà una vera propria edizione dell’evento: ci sarà, certo, la consegna dei premi, che però verrà effettuata ai vincitori nelle sedi delle società in cui costoro militino, e non in un evento pubblico. Nel frattempo, però, quello che qui interessa è che l’Inter vanti un candidato per ruolo alla vittoria del premio per il 2020: Samir Handanovic tra i portieri, Stefan de Vrij tra i difensori, Nicolò Barella tra i centrocampisti e Romelu Lukaku tra gli attaccanti. Ecco quindi l’elenco completo dei possibili vincitori:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), SAMIR HANDANOVIC (INTER), Wojciech Szczesny (Juventus)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Juan Cuadrado (Juventus), STEFAN DE VRIJ (INTER), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Robin Gosens (Atalanta), Hans Hateboer (Atalanta), Theo Hernandez (Milan), Kalidou Koulibaly (Napoli)

Centrocampisti: Sofyan Amrabat (Hellas Verona), NICOLO’ BARELLA (INTER), Rodrigo Bentancur (Juventus), Alejandro Gomez (Atalanta), Dejan Kulusevski (Parma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Luis Alberto (Lazio), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Miralem Pjanic (Juventus)

Attaccanti: Paulo Dybala (Juventus), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Josip Ilicic (Atalanta), Ciro Immobile (Lazio), ROMELU LUKAKU (INTER), Cristiano Ronaldo (Juventus)

Allenatori: Roberto De Zerbi (Sassuolo), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Lazio)

Arbitri: Gianpaolo Calvarese, Daniele Orsato, Gianluca Rocchi

Società: Atalanta, Juventus, Lazio.

