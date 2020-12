Damiani: “Milan, Inter e Juventus favorite per lo Scudetto. Eriksen? Non adatto al calcio italiano”

Mercato e campionato, non è che possano esserci molti altri temi nel cilindro del 30 dicembre: mercato e campionato, Christian Eriksen e lotta Scudetto. I temi, in casa Inter, sono pressappoco questi (anche se, almeno per quel che riguarda il mercato, ci sarebbe qualche argomento in più), e a riferirne, oggi, nel corso di una diretta a Radio Bianconera, è stato Oscar Damiani, noto agente sportivo. Il quale comincia parlando anzitutto di Eriksen.

“Secondo me non è molto adatto al calcio italiano pur avendo delle buone qualità, gli manca un po’ di potenza e di esplosività, forse il calcio inglese è più adatto alle sue qualità – commenta Damiani – Credo che l’Inter faccia bene a darlo via, probabilmente in prestito perché credo sia difficile trovare ora a titolo definitivo”.

Sulla lotta per lo Scudetto, invece, Damiani la pensa così: “La Juventus non può, deve puntare per lo Scudetto – continua – Ha una grande rosa, una grande società, c’è stato il cambio di allenatore, ma ha tutte le possibilità per lottare per il titolo. Il Milan non so se ce la farà a tenere sino alla fine, ma il fatto che giochi e vinca senza Ibra è importante. Sicuramente Milan, Inter e Juve sono le candidate alla vittoria”, conclude.

