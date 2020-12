Mercato – Atalanta, Gomez si allena da solo e spinge per la cessione: l’Inter deve sbloccare l’affare

Lo scenario, tra l’Atalanta e Alejandro Gomez – in arte Papu – è sempre quello che andiamo raccontando nelle ultime ore: la guerra è aperta, lo scontro è totale. Il calciatore, per dire, ultimamente si sta allenando da solo al centro sportivo di Zingonia, sempre e rigorosamente separato dal resto della squadra, da separato in casa che aspetta solo l’ufficialità del divorzio. A ricordarlo è il giornalista Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, che tiene l’attenzione alta su quelli che saranno i possibili movimenti del Papu nella finestra di gennaio.

E per gennaio, ovviamente, c’è una sola cosa che Gomez voglia: la cessione. Vuole andarsene da Bergamo e dall’Atalanta, ormai lo scontro con Gasperini ha raggiunto un livello troppo profondo per pensare di sanare la ferita. Il Papu continuerà ad aspettare la giusta proposta nelle prossime settimane – ricordiamo come sulle sue tracce ci siano Inter, Milan e non solo – per poi prendere una decisione sul proprio futuro (in mattinata si parlava di un accordo con l’Inter sull’ingaggio). L’obiettivo – per ragioni familiari – è allontanarsi il meno possibile da casa, il presente sono gli allenamenti solitari – gli ultimi, probabilmente – con la casacca della Dea.

