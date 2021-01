CdS – Inter, Gomez può arrivare come opportunità. Ma il preferito resta un vice Lukaku

Non sarebbe il prototipo di vice Lukaku che Antonio Conte sta cercando da oltre un anno, ma l’arrivo del Papu Gomez ad Appiano Gentile potrebbe comunque essere un primo importante passo in avanti. L’attaccante argentino, messo sul mercato dall’Atalanta, ha difatti delle caratteristiche molto particolari, che lo hanno reso negli ultimi anni una sorta di trequartista che balla tra centrocampo ed attacco. Non è un caso, ad esempio, se nelle ultime stagioni è pure diventato una sorta di regista aggiunto, capace di arretrare di qualche metro la sua posizione per di agevolare la manovra di gioco dei compagni.

Insomma, un calciatore arrivato nel pieno della maturazione sul quale l’Inter potrebbe scommettere solamente nel caso in cui le condizioni economiche lo consentissero. L’Atalanta, però, continua a chiedere circa 10 milioni di euro e non ha intenzione di farlo partire a costo zero. L’unica alternativa resta uno scambio alla pari tra i due club, anche se la dirigenza interista non è convintissima di inserire un giovane come Pirola sul quale invece ha intenzione di puntare per il futuro.

Qualora in qualche modo i due club dovessero riuscire a trovare un’intesa – ipotesi lontana in questa fase – un innesto come Gomez consentirebbe a Conte maggiore flessibilità per i suoi moduli, potendo utilizzare ad esempio il 3-4-2-1 già visto in questa stagione contro il Verona. Potendo scegliere, però, secondo il Corriere dello Sport il tecnico leccese preferirebbe avere un vice Lukaku piuttosto che un calciatore dalla straordinaria qualità dell’argentino. Una versione low cost del belga che in questo momento però il mercato non riesce proprio ad offrire.

