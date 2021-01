TS – Inter, cosa succede ad Handanovic? Il rendimento è in calo, la forma non più al top

E’ proprio vero, Samir Handanovic non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Un periodo di forma evidentemente calante, che ha tolto all’estremo difensore la sicurezza che aveva dato all’intera retroguardia nelle ultime stagioni. Certo che il capitano dell’Inter è sempre stato nel mirino della critica, nonostante durante gli anni bui trascorsi a Milano abbia sempre offerto quantomeno tra i pali una costanza quasi impressionante.

Il portiere nerazzurro, difatti, si porta dietro soprattutto l’essere capitato all’Inter in un momento negativo per il club , come testimoniano gli zero trofei vinti dal suo arrivo a Milano. L’ondata d’odio ricevuta negli ultimi giorni, però, si poteva francamente evitare, visto che – al netto degli errori che vanno giustamente sottolineati – è stato tra i pochi a credere sempre nel progetto nerazzurro anche nelle stagioni peggiori, dando sempre un contributo straordinario per costanza e qualità. Come osservato questa mattina da Tuttosport, però, vanno inevitabilmente fatti i conti con il presente e con la realtà. E l’attuale stato di forma di Samir Handanovic rivela un momento decisamente calante all’interno della sua carriera.

A parte il match contro il Napoli, in cui grazie alle sue parate ha permesso all’Inter di portare a casa i tre punti, si è reso autore fino ad oggi di una stagione spenta, condizionata in particolar modo dalle due ‘papere’ commesse contro Benevento (rinvio sui piedi di Caprari) e Verona (uscita maldestra in presa aerea per il gol di Ilic), ma non solo. Domani, in occasione del match di Coppa Italia contro la Fiorentina, lo sloveno potrà riposare e sarà finalmente l’occasione per vedere Radu tra i pali, dopo essere stato invocato a gran voce dai tifosi nerazzurri nelle ultime settimane.

