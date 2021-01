CdS – Verso Fiorentina-Inter, ampio turnover in vista: chance per Eriksen?

Nella partita di Coppa Italia di domani contro la Fiorentina, l’Inter si giocherà l’accesso ai quarti di finale. I nerazzurri non vogliono farsi sfuggire un’altra competizione, dopo la l’uscita dalla Champions League, e vincere un trofeo come la Coppa Italia sarebbe molto importante per la squadra di Conte. Oggi la squadra partirà per Firenze.

Come riporta il Corriere dello Sport, la parola d’ordine è non rischiare niente in vista della partita di domenica contro la Juventus. Per questo, nella gara di domani è previsto un ampio turnover in modo anche da far rifiatare i giocatori stanchi e quelli con acciacchi fisici. In Coppa Italia troveranno spazio dal primo minuto Ranocchia, Kolarov, Gagliardini, Perisic e Sanchez. Probabile anche l’utilizzo di uno tra Eriksen e Sensi. Il danese, alle prese col mercato, potrebbe quindi sfruttare l’occasione per mettersi in mostra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<