L’Inter INTRIGATA da Gudmundsson, ma ci sono due OSTACOLI

Il mercato di gennaio è terminato, ma il lavoro della dirigenza dell’Inter non si ferma di certo. La ricerca di possibili colpi per rafforzare la rosa in estate prosegue e l’interesse va inevitabilmente anche ai migliori talenti del campionato di Serie A. Tra questi c’è sicuramente Albert Gudmundsson.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il talento islandese fa gola a diversi club in Serie A. A gennaio ci ha provato la Fiorentina, non riuscendo a convincere il Genoa. In estate, però, i liguri dovranno fare i conti con l’interesse dell’Inter, ma anche della Juventus, pronta fare concorrenza.

Per quanto riguarda i nerazzurri, si tratterebbe di uno sforzo economico molto importante, che al momento, stando sempre alle parole della Rosea, sembra abbastanza improbabile. Da capire se le prestazioni di Gudmundsson riusciranno a convincere la società interista.

L’opinione di Passione Inter

Gudmundsson è sicuramente uno dei profili più intriganti del campionato italiano, ma è chiaro come le sue prestazioni e l’interesse di diversi club potrebbero far lievitare ulteriormente la sua valutazione da qui all’estate. Se a gennaio poteva essere credibile una spesa intorno ai 30 milioni (la richiesta fatta alla Fiorentina) è possibile che l’investimento economico possa salire in modo proibitivo per l’Inter.