Arturo Vidal è tornato a giocare in Cile, al Colo Colo. L’ex centrocampista ha voluto festeggiare il suo ritorno in grande stile, con una presentazione ai tifosi molto scenografica. Prima è atterrato direttamente sul campo in elicottero, poi ha fatto un giro del terreno di gioco in groppa a un cavallo, con tanto di indumenti tipici.

Questi i video del suo arrivo: