TS – L’Inter cerca opzioni per la difesa: c’è l’idea Djidji

L'Inter ha bisogno di rinforzi per migliorare il proprio reparto difensivo

Tra i reparti che l' Inter dovrà rinnovare di più nei prossimi mesi c'è sicuramente la difesa . Il reparto difensivo, infatti, ha mostrato segni di cedimento preoccupanti in questa prima parte di stagione. Ecco perché i nerazzurri valutano possibili opzioni sul mercato.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, una delle piste possibili porterebbe a Koffi Djidji del Torino . Il difensore centrale francese è in scadenza di contratto e sarebbe una buona soluzione per puntellare il reparto difensivo.

Sempre secondo il giornale torinese, Djidji piacerebbe a Simone Inzaghi , vista la sua conoscenza del calcio italiano e la sua capacità di giocare in una difesa a 3.

Per ora c'è stato solo un sondaggio. Tuttavia, è possibile un'accelerata già per gennaio, in modo da superare la concorrenza estera, i nomi sono quelli di Bristol e Anderlecht, e assicurarsi da subito le prestazioni del francese.