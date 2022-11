TS – L’Inter pesca dal Salisburgo: poker di nomi sul taccuino di Ausilio

Tra l'Inter e il Salisburgo sta per nascere una curiosa alleanza. I due club, che si scontreranno in un match amichevole il prossimo 7 dicembre durante la tournée a Malta della formazione nerazzurra, hanno allacciato i primi contatti lo scorso 2 novembre in occasione della sfida in Champions League tra gli austriaci a il Milan. Il ds Ausilio si era infatti recato nell'albergo del Salisburgo per scambiare 4 chiacchiere con Mario Gomez, ex centravanti di Bayern e Fiorentina e oggi direttore tecnico del gruppo Red Bull.