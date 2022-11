Onana, esordio da record al Mondiale nonostante la sconfitta

Esordio amaro in questo Mondiale per André Onana, portiere dell'Inter. L'estremo difensore camerunense infatti, è uscito sconfitto contro la Svizzera, nonostante una buonissima prestazione dei suoi in un match molto equilibrato. Nonostante non si sia resto protagonista con interventi clamorosi, Onana ha comunque giocato una grande partita, fornendo una prova, dati alla mano, da record.