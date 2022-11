Nel Segno di Lautaro e Milito: l’Inter sul Talento che provocò 7 espulsioni

Chi è Carlos Alcaraz, l'ultimo obiettivo dell' Inter per il centrocampo. Di proprietà del Racing de Avellaneda, il classe 2002 proviene da una grande scuola di talenti nella quale si sono formati interisti celebri come Diego Milito e Lautaro Martinez. Proprio dal Racing, infatti, era stato prelevato il Toro nell'estate del 2018 a seguito di un investimento pari a circa 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda un possibile futuro all'Inter, pochi giorni fa il presidente del Racing Victor Blanco ha effettivamente aperto ad un trasferimento di Alcaraz in maglia nerazzurra, sottolineando gli ottimi rapporti tra le due società. Il suo cartellino viene valutato sui 15 milioni di euro, ma l'inserimento di una contropartita tecnica come Facundo Colidio potrebbe consentire al club interista di abbassare i costi per l'acquisto dell'argentino.