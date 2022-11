Neuville, vice allenatore del ‘Gladbach, “spinge” Thuram all’Inter: “Farebbe bene in Italia”

L'Inter da tempo sta seguendo con attenzione Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach che già un anno e mezzo fa fu vicinissimo ad approdare in nerazzurro, prima che un grave infortunio facesse sfumare tutto. Il francese, che sta vivendo una grandissima stagione in Germania, a giugno diventerà un parametro zero e l'Inter sta già lavorando per provare a portarlo a Milano. Intervistato da Radio Sportiva, a riguardo ha parlato Oliver Neuville, vice allenatore del 'Gladbach.