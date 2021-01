TS – Inter, non si esclude un sacrificio a fine stagione: Lautaro primo indiziato

Si parla solo di ipotesi in questa fase e nulla può essere ancora previsto, ma secondo quanto scritto da Tuttosport il futuro di Lautaro Martinez all’Inter potrebbe non essere così saldo. In questo momento il club nerazzurro ha intenzione di puntare forte sulla coppia formata dal centravanti argentino e Romelu Lukaku, consapevole di avere tra le mani due tra i migliori attaccanti in circolazione. Come sappiamo, però, il periodo storico che stiamo vivendo – non semplice dal punto di vista economico – potrebbe obbligare diverse società in estate a mettere a segno una cessione importante per esigenze di bilancio.

In tal senso, tra i calciatori all’interno della rosa interista, chi potrebbe avere più mercato di tutti è senz’altro Lautaro Martinez. Sia Barcellona che Real Madrid sono i club che ci hanno già provato in precedenza, anche se entrambi al momento sono alle prese con un durissimo momento finanziario causato dalle perdite dell’ultimo anno. Il club blaugrana, tra l’altro, qualora dovesse perdere Leo Messi non avrebbe più quel fascino irrinunciabile agli occhi del Toro. Attenzione eventualmente pure al Manchester City che potrebbe versi costretto a trovare un erede di Aguero vista la scadenza del contratto dell’argentino al prossimo giugno.

