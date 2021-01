Inter, il Corriere insiste: “Anche Moratti e Thohir cercavano soci ed hanno finito per cedere”

Continua la battaglia mediatica tra l’Inter e il Corriere dello Sport. Dopo qualche screzio avuto già in passato, un nuovo capitolo si è aperto ieri mattina con la prima pagina del quotidiano romano che insinuava una possibile cessione delle quote di maggioranza da parte del gruppo Suning. A smentire prontamente quanto circolato sulle pagine del Corriere, è intervenuto nel corso della mattinata il presidente Steven Zhang con un comunicato abbastanza netto che non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni, bollando per false le informazioni diffuse su una possibile cessione.

Il giornale diretto da Ivan Zazzaroni, però, non pare essersi comunque arreso di fronte al comunicato ufficiale nerazzurro e questa mattina ha rilanciato un nuovo scenario. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport in riferimento alla cessione delle quote interiste: “L’Inter, oggi, ha negato con forza questa eventualità. Ma non si può dimenticare cosa è accaduto prima a Moratti e poi a Thohir: entrambi, infatti, cercavano nuovi soci e poi hanno finito per cedere la maggioranza. Si capirà solo più avanti ciò che potrà effettivamente accadere”.

