GdS – Sanremo e Serie A, rischio sovrapposizione. La Lega anticipa l’inizio della 25ma giornata?

La Serie A vorrebbe evitare sovrapposizioni fra il campionato di calcio ed il Festival di Sanremo, che terrà compagnia agli italiani dal 2 al 6 marzo. Questo soprattutto perché il celebre contest musicale, lo scorso anno, ha avuto dati di ascolto altissimi ed anche perché i cittadini saranno verosimilmente tutti davanti alla televisione: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, è inverosimile pensare ad un’apertura degli stadi entro quella data.

Stando a quanto riportato dal quotidiano rosa, non è un caso che la Lega abbia annunciato il programma di anticipi e posticipi sino al prossimo 3 aprile, salvo per gli orari della sesta giornata di ritorno. Quel giorno ci sarà infatti il turno infrasettimanale, che si andrebbe a sovrapporre al festival, con l’Inter impegnata in quel di Parma. Per evitare la contemporaneità, si starebbe pensando di anticipare il calcio d’inizio delle partite alle ore 19.

