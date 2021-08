Sky – Inter, il rinnovo di Lautaro si farà: lui e Lukaku quasi incedibili

Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di smantellare la LuLa

Antonio Siragusano

Si è parlato tanto questa sera di calciomercato in ottica Inter in diretta negli studi di Sky Sport. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Luca Marchetti, il quale ha ribadito che oggi il club nerazzurro non è riuscito ad incontrare il Cagliari per cercare di chiudere una volta per tutte l'arrivo di Naithan Nandez. In attesa che si possa sbloccare l'acquisto dell'uruguagio, ecco che si è discusso tanto di attaccanti, nello specifico della posizione che l'Inter ha fino a questo momento assunto in uscita nei confronti di Lautaro Martinez e Lukaku. Il parere di Marchetti:

RINNOVO LAUTARO - "L'Inter lo farà, ne sta parlando con Alejandro Camaño, non si è ancora raggiunto l'accordo. Se fossi l'agente di Lautaro non rinnoverei prima della fine del mercato, visto il grande mercato degli attaccanti. Ma l'Inter non è preoccupata da questo discorso qua, può essere preoccupata solo dal fatto che ci sono grandi club con grande disponibilità economica".

LULA - "Su Lukaku il Chelsea già c'è, offre 100 milioni più Marcos Alonso, ma la situazione in casa Inter è molto chiara: non ha intenzione di cedere né Lukaku né Lautaro, il grande sacrificio lo ha già fatto. Deve recuperare 100 milioni, 72 li ha già fatti con Hakimi e manca ancora un mese. L'Inter non vuole depauperare la rosa a disposizione di Inzaghi, vorrebbe fare questa cifra cedendo calciatori che non sono funzionali al progetto. L'Inter ha già respinto i sondaggi di Atletico e Arsenal per Lautaro, quello che può cambiare è la volontà dei calciatori. L'Inter parte da almeno 90 milioni per Lautaro e oltre 100 per Lukaku, non è una squadra che al momento vuole vendere calciatori".