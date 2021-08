Social – Ranocchia ride di Brozovic, Barella rassegnato: “Prova con i disegni”

Si respira un ottimo clima dalle parti di Appiano Gentile con il gruppo al completo

Con il ritorno di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni in casa Inter, l'umore dentro lo spogliatoio si è alzato ulteriormente per la presenza di tre personalità molto importanti nel mondo nerazzurro. In particolar modo Marcelo Brozovic stava aspettando con ansia il ritorno dell'amico e compagno di stanza Barella, con il quale spesso scherza sui social. Pochi minuti fa, a tal proposito, Ranocchia ha postato un'immagine degli allenamenti di questo pomeriggio in cui il croato evidenzia una certa difficoltà a comprendere l'esecuzione dell'esercizio.

A testimonianza della grande amicizia che lega Brozovic e Barella, il centrocampista sardo è intervenuto a gamba tesa nei commenti scrivendo: "Prova con i disegni magari capisce". E come se non bastasse, per rincarare ancor di più la dose, ecco che Ranocchia ha aggiunto nei commenti sul suo post di Instagram: "Barella hai visto il nostro amico? Con i piedi fucilati?". Che si riferisse anche in questo caso sempre allo stesso croato? Ad ogni modo sembra proprio che il clima che si respira ad Appiano Gentile sia come lo scorso anno davvero molto positivo.