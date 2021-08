Il ruolo della Primavera nella carriera di Inzaghi e come può incidere nell’Inter

L'allenatore nerazzurro ha lanciato 17 giocatori della Primavera alla Lazio

É facile immaginarsi però che all'Inter sarà diverso. Prendiamo d'esempio Dimarco: il terzino ex Verona ha dovuto accumulare gavetta su gavetta prima di poter essere da Inter. Non aspettiamoci quindi 3/4 giovani lanciati con la stessa leggerezza con cui Inzaghi lo faceva alla Lazio. Il club nerazzurro è campione d'Italia, è in ChampionsLeague da quattro anni consecutivi. Non c'è tempo per poter lasciare i giovani sbagliare, come sarebbe giusto fare con quest'ultimi. In campo devono scendere giocatori pronti.