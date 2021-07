Il dato su Inzaghi che fa ben sperare giovani come Satriano e Agoumé

Il tecnico ex Lazio, dopo aver allenato per anni nelle giovanili biancocelesti, ha lanciato un numero elevato di giocatori Primavera senza mai avere timore

Le prestazioni di Martin Satriano in questo precampionato non sono sicuramente passate inosservate agli occhi di Simone Inzaghi. Il centravanti uruguaiano, intervistato da Inter TV, ha confermato la fiducia che l'ex allenatore della Lazio gli sta dando: "Sono felice del mio rapporto con Inzaghi. Il mister parla molto con me, io devo continuare a lavorare e cercare di migliorarmi sempre". La cessione di Satriano in prestito non è più così sicura. Inzaghi lo vuole ancora testare e non ci sarà da stupirsi se il classe 2001 dovesse rimanere in nerazzurro. Lo stesso discorso vale per Lucien Agoumé che potrebbe ritagliarsi un ruolo da vice-Brozovic.