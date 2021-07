Sensi, Vecino e Vidal: è l’ora del riscatto, con Inzaghi può esserci la svolta

I tre centrocampisti possono essere una risorsa preziosa per la nuova Inter

Sensi, Vecino e Vidal puntano a riscattarsi dopo le ultime stagioni deludenti, caratterizzati da problemi fisici e da prestazioni sotto tono. Il centrocampista ex Sassuolo sta ora seguendo uno specifico percorso di preparazione che possa garantirgli la stabilità fisica: Sensi è convinto di poter tornare ai livelli dei primi mesi con Conte. Inzaghi sa che può essere una risorsa preziosa, così come il ct Mancini che lo aveva convocato nel gruppo per l'Europeo.

Tra i primi giocatori contattati da il tecnico ex Lazio, invece, c'è Matias Vecino. Inzaghi ci conta molto tanto da aver chiuso le porte a una sua eventuale cessione. L'uruguaiano deve tornare quello dei "gol pesanti", così come Arturo Vidal. L'ex Barcellona nella scorsa stagione ha lasciato il segno soltanto per l'incornata ma ai microfoni di Inter TV ha comunicato la voglia di tornare il campione di qualche anno fa. Nella testa del cileno non c'è spazio per nessuna rescissione.